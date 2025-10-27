Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: 3 Bina Yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede üç binanın yıkıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce riskli olduğu için boşaltılan üç binadan ikisi tamamen, biri ise kısmen yıkıldı. Depremin ardından bölgeye çok sayıda AFAD ekibi ile gönüllü arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BALIKESİR