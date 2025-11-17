Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde erken saatlerde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı, depremin derinliği ise 6 kilometre.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
