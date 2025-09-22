Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklündeki depremde şu an için herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediği açıklandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA