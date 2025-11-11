Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: Kahvehane Kamerasında Anlar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında bir kahvehanede oturan vatandaşlar sarsıntının başlaması ile kaçıştı. Deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

