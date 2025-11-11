Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: Kahvehane Kamerasında Anlar

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin anı bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte kaçıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında bir kahvehanede oturan vatandaşlar sarsıntının başlaması ile kaçıştı. Deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında oturdukları sandalyeleri terk eden vatandaşlar etrafa kaçıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
