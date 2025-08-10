Balıkesir Sındırga'daki Depremde 2 Vatandaş Kurtarıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırga ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan bir binada 2 vatandaşın kurtarıldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan bir binadaki 2 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde bir bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa