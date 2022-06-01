Balıkesir şehidini uğurluyor - Haberler

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Balıkesir şehidini uğurluyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir şehidini uğurluyor Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Balıkesir şehidini uğurluyor

BALIKESİR - Siirt'in Pervari ilçesinde Pkk'lı teröristlerce yola döşenen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yolunda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri timince tespit edildi. Mayına müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan iki çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın naaşı, namazı kılınmak üzere Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ortamandıra Mahallesine getirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Pervari Şehit PKK 3. Sayfa Haberler

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