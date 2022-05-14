Balıkesir şehidine ağladı - Haberler

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te hainlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Oktay Salar (20), gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin evinde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar, Gaziantep'te hainlerce yapılan roketatarlı saldırıda şehit düştü. Şehidin naaşı Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi. Şehidin baba ocağı olan Balya'nın Çamavşar kırsal mahallesinde ise yas hakimdi. Şehidin naaşının Çamavşar'a gelmesi ile gözyaşları adeta sel oldu. İlk olarak baba evine götürülen şehidin al bayrağa sarılı naaşı başında dua edildi. Helallik alınmasının ardından mahalle meydanında cenaze namazı kılındı. Şehidin babası Mehmet Salar ayakta durmakta zorlanırken, baba Salar'a Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak destek oldu.

Cenazeye Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Fikret Şahin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Gökay Yüksel, belediye başkanları ile asker ve devlet erkanı katıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa