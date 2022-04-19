Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu - Haberler

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Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'in mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Bursa, Denizli, Kocaeli'nde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kamu görevlisi olan şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı - BALIKESİR

Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Balıkesir, Gözaltı, 3. Sayfa, Haberler

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