Balıkesir-Kütahya Karayolunda Tek Taraflı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Balıkesir-Kütahya Karayolunda Tek Taraflı Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Balıkesir-Kütahya karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2'si Özbek asıllı toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili tahkikata başlandı.

Balıkesir- Kütahya karayolunun Selimağa kırsalında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2'si Özbek asıllı 6 vatandaş yaralandı.

Olay sabaha karşı Balıkesir- Kütahya yolu Selimağa mahallesinde meydana geldi. Balıkesir'den Kütahya istikametine S.Ş. yönetimindeki 34 FV 0157 plakalı panelvan Selimağa mahallesinin Bahçekazığı mevkiinde tek taraflı sıkışmalı trafik kazasına 112 Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri panelvan araçtan S. Ş. A. A., Y.A., Ö. K., T. T. (Özbek asıllı), A.S.(Özbek asıllı) vatandaşları yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile tahkikata başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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