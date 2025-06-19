Balıkesir Kepsut'ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Balıkesir Kepsut'ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale sürüyor. Ekipler, hem yerden hem de havadan yangına müdahale ediyor.

Balıkesir Kepsut'ta arazi yangını başladı

BALIKESİR - Balıkesir Kepsut ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen arazi yangınına müdahale ediliyor.

Kepsut İlçesi Nusret Mahallesinde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler, yerden ve havadan etkin bir müdahale ile destek vermektedir. Yangın çıkan tarım alanında bulunan ev ve dam benzeri alanına yangının sirayet etmemesi için ekipler helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / PELİN KARAKOYUN - 3.Sayfa
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