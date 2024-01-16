Balıkesir Jandarma Komutanlığı, Zararlı Web Sitelerine Erişimi Engelledi

Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yaptıkları sanal devriyelerde vatandaşların kimlik, banka mail adreslerine yönelik faaliyet içinde bulunan 28 zararlı 'oltalama' ve 60 zararlı web sitesine erişimi engellemek için USOM ve BTK'ye bildirimde bulundu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 9 Ocak - 16 Ocak 2024 tarihleri arasında internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde vatandaşların kimlik, adres, mail ve bankacılık gibi şahsi bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği tespit edilen 28 adet phising (oltalama) zararlı bağlantı adresinin erişime engellenmesi amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak erişime engellenmesi sağlandı.

Ayrıca siber jandarma ekipleri, "Yasa dışı bahis ve müstehcen" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 60 adet web sitesini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Bilgi İhbar Merkezine (www.ihbarweb.org) bildirimde bulunarak, erişime engellenmesini sağladı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR