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Balıkesir-İzmir Otoyolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı

Balıkesir-İzmir Otoyolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Balıkesir-İzmir otobanında meydana gelen kaza sonucunda bir araç, hızla arkasından gelen başka bir araca çarptı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu.

Balıkesir-İzmir otobanında meydana gelen trafik kazasında hızla arkadan gelen otomobil öndeki araca çarptı. Arkadan gelen araç sürücüsü yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, sabaha karşı İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde bulunan dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Balıkesir sınırları içinde meydana trafik kazasında 16 ASC 708 plakalı araçla arkadan hızla gelen 34 FAB 886 plakalı araca arkadan çarparak kaza yaptı. Trafik azasının ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiye ekipleri, 112 Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda yangına karşı önlem alarak, kazaya müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri 16 ASC plakalı aracın sürücüsünü yaralı olarak otomobilden çıkartarak, 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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