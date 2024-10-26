Üye Girişi
Haberler

Balıkesir-İzmir Otoyolunda Çift Taraflı Kaza: 3 Yaralı

Balıkesir-İzmir Otoyolunda Çift Taraflı Kaza: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-İzmir otoyolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında kamyona çarpan minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri müdahale ederek yaralıları kurtardı.

Balıkesir- İzmir otoyolunun Karakol kırsal mahallesi yakınlarında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında kamyona çarpan minibüste bulunan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay; İzmir-İstanbul Otoyolu İzmir istikameti Karakol Mahallesi mevkii yakınlarında meydana gelen çift taraflı kazaya Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği personeli müdahale etmiş, Otoyolda meydana kazada önünde seyir halinde ki tıra arkadan çarpan 54 RL 680 plakalı minibüs kaza yaptı. Kaza da minibüs içerisinde bulunan ( F.B., S.B. ve A.Y. ) isimli vatandaşlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum İtfaiye 3-sayfa Sağlık trafik İzmir Kaza

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.