Balıkesir-İzmir Otoyolunda Çift Taraflı Kaza: 3 Yaralı

Balıkesir- İzmir otoyolunun Karakol kırsal mahallesi yakınlarında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında kamyona çarpan minibüste bulunan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay; İzmir-İstanbul Otoyolu İzmir istikameti Karakol Mahallesi mevkii yakınlarında meydana gelen çift taraflı kazaya Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği personeli müdahale etmiş, Otoyolda meydana kazada önünde seyir halinde ki tıra arkadan çarpan 54 RL 680 plakalı minibüs kaza yaptı. Kaza da minibüs içerisinde bulunan ( F.B., S.B. ve A.Y. ) isimli vatandaşlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR