Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Yoğun Sis Etkili Oldu

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Yoğun Sis Etkili Oldu
Sabah saatlerinde Sındırgı ilçesini kaplayan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, ilçe merkezine görsel bir güzellik kattı. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü ve meteoroloji yetkilileri dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. İlçe genelinde etkili olan sis, hem sürücülere zor anlar yaşattı hem de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezini tamamen sardı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarını düşük hızda kullanmak zorunda kaldı.

Sındırgı'nın simgelerinden olan Yağcıbedir halısı desenli kavşak adeta sis bulutlarının arasında kayboldu. İlçeyi kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi. Görüntülerde, sis bulutu ile kaplanan şehir merkezinden kırsal bölgelere uzanan manzara görsel bir şölen oluşturdu.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar sisin yoğunluğu nedeniyle yollarda temkinli ilerledi. Trafik ekipleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde trafikte dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. - BALIKESİR

