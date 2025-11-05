Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Deprem Yıkımına Devam Ediliyor
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler, büyük hasara yol açtı. 84 hasarlı yapı ve 100'e yakın bina yıkılacak. Mahalle sakinleri zor günler geçirirken, yıkım çalışmaları ve enkaz kaldırma faaliyetleri sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan 4,6'lık depremle bir kez daha sarsılan ilçe, 3 Kasım'da 4,9 büyüklüğündeki yeni depremle büyük hasar aldı. Yıkımın başkenti haline gelen köy ise dronla görüntülenirken, masallardaki köyleri andırdı.

84 hasarlı yapı, 100'e yakın bina yıkılacak

Depremin merkez üssü olan Büyükdağdere Mahallesi'nde birçok bina ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yıkım çalışmaları ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü mahalle dron ile havadan görüntülendi. Büyükdağdere Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya, mahallede 84 yapının hasarlı olduğunu, yaklaşık 100 binanın yıkılacağını ve şu ana kadar 24 binanın yıkıldığını belirtti.

"Yaşlılarımızı hatıralarından koparmak çok zor"

Mahalle sakinlerinin zor günler geçirdiğini ifade eden Kaya, "Deprem hepimizi derinden etkiledi. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız evlerinden, yılların hatıralarından ayrılmakta güçlük çekiyor. Onları konteynerlere taşımak duygusal olarak çok zor oldu. Büyükdağdere psikolojik yönden, altyapı, üstyapı yönünden zor durumda. Mahallemiz bitik. Millet gidiyor" dedi.

Yetkililer, bölgede hasar tespit ve yıkım çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların güvenli alanlara yerleştirilmeye devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
