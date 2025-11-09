Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Şahinkaya olarak belirlenen depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor.
Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor. Sındırgı merkezli 4.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı Şahinkaya olarak tespit edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa