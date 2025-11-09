Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor. Sındırgı merkezli 4.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı Şahinkaya olarak tespit edildi. - BALIKESİR