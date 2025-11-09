Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Şahinkaya olarak belirlenen depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor. Sındırgı merkezli 4.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı Şahinkaya olarak tespit edildi. - BALIKESİR

