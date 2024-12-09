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Balıkesir'in Erdek ilçesinde evde yangın paniği

Balıkesir'in Erdek ilçesinde evde yangın paniği
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Hayat Sokak'ta bulunan bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Erdek İtfaiye ekipleri, hızla müdahalede bulunarak alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yangının ardından mahalle sakinleri, uzun süredir boş olan evde geceleri kimliği belirsiz kişilerin bulunduğunu ve burada alkol ile yabancı maddeler tüketildiğini iddia etti.

Yetkililer, olayın çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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