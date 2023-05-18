Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık'ta başarılı uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık'ta başarılı uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Ayvalık İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 şüphelinin üzeri ve aracında yapılan aramalarda; 87 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title