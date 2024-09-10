Üye Girişi
Haberler

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Uygulamalarında 19 Şahsı Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahsı yakaladı. Uygulamalar sonucunda 15 şahıs 0-5 yıl, 2 şahıs 5-10 yıl ve 1 şahıs 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 118 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 35 şahıs da yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla jandarma tarafından bir hafta boyunca yapılan asayiş uygulamalarında; 0-5 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs, 5-10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ve 10 Yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 13 yıl 6 ay cezası bulunan bir şahıs olmak üzere toplamda 19 şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 118 şahıs, ifadeye yönelik aranan 35 şahıs olmak yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Güncel Asayiş Ceza Suç

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title