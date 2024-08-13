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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Suçla Mücadelede Başarılı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması için kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde uyuşturucu kaçakçıları ve aranan şahıslar yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçların azaltılması ve suçluların yakalanması Asayiş, KOM, TEM ve trafik tescil ve denetleme şube müdürlüklerince kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 6 uyuşturucu kaçakçısı gözaltına alınırken, aranma kaydı bulunan 131 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Amirlikleri; 7-11 Ağustos tarihleri arasında kişilere karşı, 287 olay meydana geldi. 270 olay aydınlatılırken, 17 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları devam ettiği bildirildi. Çalışmada; 416 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken bunlardan malvarlığına karşı, 126 olay meydana geldiği, 58 olayın aydınlatıldığı 68 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ettiği ve 76 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi. 1 hafta süren operasyonlar sonucunda tüm birimlerin ele geçirdiği malzemeler; 9 ruhsatsız tabanca, 198 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 34 av tüfeği kartuşu, 8 kurusıkı tabanca, 103 kurusıkı tabanca fişeği, bir tabanca şarjörü ele geçirildi. 112 bin 861 şahsın sorgulamasının yapıldığı uygulamalarda aranan 131 şahsın yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise belirtilen tarihler arasında 16 kaçakçılık olayına müdahale edildiği ve 20 şüpheli şahsa işlem uygulandığı belirtildi. KOM tarafından yapılan çalışmalarda 100 adet sigara paketi, 64 bin 520 kg tütün, 2 bin 60 adet boş makaron, 85 adet elektronik sigara, 7 adet cep telefonu, 14 adet sahte belge, 4 adet emtia ele geçirildi.

5-11 Ağustos tarihleri arasında icra edilen uygulamalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 46 olaya müdahale edildi, 56 şüpheli şahsa işlem yapıldığı ve 6 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde bin 496 adet sentetik ecza hap, 393 gram esrar maddesi, 153 gram kokain maddesi, 136 gram bonzai maddesi, 63 gram metamfetamin maddesi,4 adet ecstasy hap, 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

TEM Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi. Ayrıca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce ise 5-11 Ağustos tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde ölümlü kaza meydana gelmezken 101 yaralanmalı kazada 137 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yapılan trafik uygulamalarında 28 bin 256 aracın yanı sıra 2 bin 699 motosikletin denetlendiği uygulamalarda 3 bin 128 alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı denetiminde 111 kişinin ehliyet iptal edilirken 312 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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