Balıkesir haberleri... Otomobil traktöre bağlı balya makinesine çarptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobil önünde hareket halinde olan traktöre bağlı balya makinesine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu yaralanırken, araç sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza, Beyşehir-Derebucak Karayolunun 13. kilometresinde Davutlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde olan F.B. (35) yönetimindeki 42 AHG 051 plakalı otomobil, önünde seyreden Ö.T. idaresindeki 42 AH 451 plakalı balya makinesi bağlı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Yapılan incelemede ters dönen otomobilin içerisinde kimse bulunamadı. Yapılan araştırmalar neticesinde araçta yolcu olarak bulunan M.A.'nın (34) kendi çabalarıyla Beyşehir Devlet Hastanesine gittiği ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazadan sonra kayıplara karışan ve kimliği tespit edilen otomobil sürücünün yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA