Balıkesir haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde motor kısmından tutuşan tur otobüsü alev alev yandı. Sürücünün yangını fark edip yolcuları otobüsten indirmesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde seyir halindeki otobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale gezisinin ardından Kocaeli'ye doğru yola çıkan tur otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı otoyolun emniyet şeridine çekerek yolcuları aşağıya indirdi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafikte akışı sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yangınla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Batuhan Toprak - Yusuf Eker - Ensar Kıranlıoğlu - İHA)