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Balıkesir haberleri | Bandırma'da tavuk dönerden zehirlendiler

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Balıkesir haberleri | Bandırma'da tavuk dönerden zehirlendiler

Gelen Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu caddesi üzerinde bulunan bir lokantada tavuk döner yiyen 23 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu caddesi üzerinde bulunan bir lokantada tavuk döner yiyen 23 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların hastanede serum takılarak müşahede altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri polislerin eşliğinde, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Bandırma Ordu 3. Sayfa Haberler

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