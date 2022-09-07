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Balıkesir haberleri! Balıkesir'de narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haberleri! Balıkesir'de narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu

Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'de narkotik polisi uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de narkotik polisi uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda narkotik polislerinin yanı sıra narkotik polis köpeği de görev aldı. Yapılan operasyon sonrası 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 kilo 297 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs/gruplara yönelik çalışmalar neticesi, 1 araçta, içerisinde bulunan şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda; 2 kilo 297 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, konuyla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Narkotik 3. Sayfa Haberler

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