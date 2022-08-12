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Balıkesir gündem haberi | Balıkesir'de 3,2 büyüklüğünde deprem

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Balıkesir gündem haberi | Balıkesir'de 3,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir gündem haberi | Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçenin Atköy kırsal mahallesinde 15.49'da meydana gelen deprem şehir merkezinden de hissedildi.

Altıeylül'e bağlı Atköy kırsal mahallesinde 3,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

(Ömer Kantarlıoğlu - İHA)

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Güncel Haberler

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