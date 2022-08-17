Balıkesir gündem haberleri: Ayvalık'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir haberler: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek, lastik botu durdurup göçmenleri ele geçirdi. Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 10 göçmenin Balıkesir Göç İdaresi'ne götürüleceği öğrenildi. (Suat Salgın/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Midilli Adası Yunanistan Balıkesir 3. Sayfa Güncel Haberler

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