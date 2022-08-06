Balıkesir haberi | Uyuşturucu satıcısı nişanlı çift, Ayvalık polisinden kaçamadı - Haberler

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Balıkesir haberi | Uyuşturucu satıcısı nişanlı çift, Ayvalık polisinden kaçamadı

Balıkesir haberi | Uyuşturucu satıcısı nişanlı çift, Ayvalık polisinden kaçamadı

Balıkesir 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, uzun zamandır takibe aldıkları İzmir-Ayvalık arasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen nişanlı çifte yönelik gerçekleştirdiği operasyonla binlerce liralık uyuşturucu ele geçirdi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, uzun zamandır takibe aldıkları İzmir-Ayvalık arasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen nişanlı çifte yönelik gerçekleştirdiği operasyonla binlerce liralık uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, önceki gün yaptığı operasyonda İzmir'den gelip, Ayvalık'ta uyuşturucu madde satışı yaptığını belirlediği nişanlı bir çifti kıskıvrak yakaladı.

Genç çifti uzun zamandır takibe aldıkları öğrenilen ekipler; K.F., isimli erkek şahısla H.S. isimli nişanlısının kendilerine aile süsü vererek Ayvalık'a gelip gidip ilçede uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Nişanlı çifti Ayvalık merkezde ani bir operasyonla yakalayan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, K.F. ve H.S'nin üzerinde yaptıkları aramalarda; 1000 adetten fazla uyuşturucu hap, parçalar halinde skunk maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 25 bin liraya yakın nakit para ve şahıslara ait dijital materyalleri ele geçirdi.

Nişanlı çifti gözaltına alan ekipler iki zanlıyı sorgulamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

K.F. ve H.S. bugün çıkarıldıkları adliyede yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptığı açıklamada, ilçede uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik devam eden amansız mücadelenin en ufak bir taviz verilmeden sürdürüleceğini duyurdu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hisarcık Ayvalık 3. Sayfa Haberler

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