Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haberi: Susurluk'ta yanan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haberi: Susurluk'ta yanan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Balıkesir haberine göre Balıkesir-Susurluk yolunda seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı.

Balıkesir-Susurluk yolunda seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı. Yangın sonrası dorse hurdaya döndü.

Balıkesir istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken Susurluk, Babakoy - Armutlu arasında dorse kısmından dumanlar yükselmeye başlayan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Dorsedeki yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çektikten sonra araçtan indi. Dorse bir anda alev topuna dönerken, Dorseye ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye itfaiye ekipleri sevk edildi, itfaiye ekipleri alevleri söndürürken dorse kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title