Balıkesir haberi: Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim
Balıkesir haberler... Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim. BUDO seferlerine devam ediliyor.
Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim
İSTANBUL - Marmara Denizinde fırtına ve gök gürültülü yağış hakim. BUDO seferlerine devam ediliyor. Öğlenden sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına Bursa Mudanya ve Gemlik sahilleri ile İstanbul'un sahil ilçelerinde de hissediliyor. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu gözlemleniyor.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa