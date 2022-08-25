Balıkesir haberi! Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir 3. sayfa haberi | Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava sebebiyle bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava sebebiyle bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PK 450 plakalı otomobil sürücüsü Erkan K. yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan bariyerlere çarpıp takla attı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İstanbul Marmara 3. Sayfa Haberler

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