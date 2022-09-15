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Balıkesir haberi... Bandırma'da otomobil simit dükkanına girdi

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haberi... Bandırma'da otomobil simit dükkanına girdi

Balıkesir haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaz pedalına bastığı otomobil simitçi dükkanına girdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaz pedalına bastığı otomobil simitçi dükkanına girdi.

Edinilen bilgiye göre, 10 ACU 88 plakalı otomobil, sürücü Özügül Kübra Y. fren yerine gaz pedalına basınca simit dükkanına girdi. Kaza anında masalarda müşteri bulunmaması ve kazanın bölgedeki okulun öğlen arası saatinden hemen önce olması bir büyük bir faciayı önledi. Dükkanda hasar oluşurken, o anda dükkanın önünden geçmekte olan 4 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Bandırma Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri kazaya müdahale etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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