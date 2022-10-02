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Balıkesir haberi | Bandırma'da korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haberi | Bandırma'da korkutan yangın

Gelen Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaat halindeki binada klima motorlarının olduğu yerde yangın çıktı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaat halindeki binada klima motorlarının olduğu yerde yangın çıktı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yerleşkesinde yeni yapılan inşaat halindeki binanın içerisinde bulunan klima motorlarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gurup Amirliği itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, 30'a yakın sanayi tipi klima motorları kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol haline aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Emniyet yangınla ilgili soruşturma başlattı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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