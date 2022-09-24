Balıkesir haberi... Ayvalık'ta "Denize Nefes" operasyonunda rekor sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Gelen Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin "Denize Nefes" isimli denetimlerinde 750 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin "Denize Nefes" isimli denetimlerinde 750 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen "Denize Nefes" adını taşıyan uygulama dahilinde yapılan denetimlerde Ayvalık Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, teknedeki 23 çuval içerisinde toplam 750 kilogram deniz patlıcanına ve yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el koydu. Yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapan tekne sahibi ve teknedekiler hakkında yasal işlem başlatan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, ele geçirdikleri canlı görülen deniz patlıcanlarını da denize dökerek, doğal yaşam alanlarına gönderdi. Kuzey Ege'nin Çanakkale, Edremit Körfezi, Ayvalık ve Dikili açıklarında gerçekleştirilen "Denize Nefes" operasyonlarının tüm hızıyla süreceği ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla mücadele edileceği öğrenildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuzey Ege Balıkesir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Balıkesir haberi... Ayvalık'ta 'Denize Nefes' operasyonunda rekor sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi - Haberler

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