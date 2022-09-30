Balıkesir haberi... Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Gelen Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenleri insani yardım yapıldı. Kurtarılan 17 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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