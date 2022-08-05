Balıkesir haber | Susurluk'ta 16 hektar ormanlık alan kül oldu Gelen Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız köy mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız köy mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler soğutma çalışmaların sürdürürken bölgede 16 hektarlık fıstıkçamı ve kızılçamın yer aldığı ormanlık alan zarar gördü. Susurluk'ta soğutma çalışmaları devam eden orman yangını soğutma çalışmalarına 120 personelin yer aldığı bilgisine ulaşılırken 27 arazöz ve 6 su ikmal aracı da soğutma çalışmalarında yer alıyor. Gece boyunca gece görüşüne sahip helikopterlerin söndürme çalışmalarına katıldığı ormanlık alandaki yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları kontrol altındaki yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Balıkesir haber | Susurluk'ta 16 hektar ormanlık alan kül oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.