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Balıkesir haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil 100 metreden şarampole uçtu

Balıkesir haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil 100 metreden şarampole uçtu

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir 3. sayfa haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilin yaklaşık 100 metreden takla atarak şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilin yaklaşık 100 metreden takla atarak şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sapakpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 34 DV 8356 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından toprak yolda yaklaşık 100 metre ilerleyerek, ters döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Ö.Ç., 4 aylık olduğu öğrenilen bebek E.A.Ç., çocuklar Y.Ç. ve Ö.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Marmara 3. Sayfa Haberler

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