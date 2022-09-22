Balıkesir haber | Havran'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Semineri yapıldı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir haberleri: Balıkesir'in Havran ilçesinde gençleri uyuşturucu maddelerden korunması ve uzak tutulması çalışmaları dahilinde düzenlenen seminere eğitimciler katıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinde gençleri uyuşturucu maddelerden korunması ve uzak tutulması çalışmaları dahilinde düzenlenen seminere eğitimciler katıldı. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi dahilinde, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından tüm okullarında görevli idareci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri iki oturum halinde Havran Kültür Merkezinde yapıldı. Seminerin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş yaptı. Narkotik Şubede görevli polis memurları bilgilendirme sunumlarını yaptıktan sonra seminer sona erdi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Hisarcık Narkotik Havran 3. Sayfa Haberler

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