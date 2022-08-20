Balıkesir haber! Bandırma'da Yangın 3. Sayfa Haberleri Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sunullah Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sunullah Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bandırma Sunullah Mahallesi Moralı sokakta bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Evde bulunan çamaşır makinasının birden alev alması sonucunda evden dumanlar yükselmeye başlayınca ev sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular. Bandırma itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü ve kontrol altına alınarak soğutma işleminde bulunuldu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak üzere incelemede bulundular. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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