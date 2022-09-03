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Balıkesir haber: Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haber: Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı

Gelen Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karşı şeride geçen araçta aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karşı şeride geçen araçta aynı aileden 6 kişi yaralandı.

34 VA 2449 plakalı aracın şoförü H.K. (43) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar A.K. (41), Y.K.(12), F.K. (39), E.K. (11) ve E.K. (2) 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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