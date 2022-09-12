Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haber! Bandırma'da iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haber! Bandırma'da iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Günaydın Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bir işletmede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Günaydın Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bir işletmede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü işletmede yangın çıktı. Bandırma itfaiye ekipleri cadde üzerinde yol yapım ve parke yenileme işleri sebebiyle olay yerine güçlük ile ulaşarak çıkan yangına müdahalede bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title