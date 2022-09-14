Balıkesir haber | Bandırma'da denizde ceset bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, L iskele olarak tabir edilen yer yanında denizde ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bölgede çalışan balıkçılar denizde bir ceset gördüklerini polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine yapılan araştırmada bulunan ceset karaya çıkartıldı. Adının Bülent K. (54) olduğu öğrenilen şahsın gece saatlerinde kayalıklardan denize düştüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı eşliğinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, ölüm sebebinin kesinleşmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR