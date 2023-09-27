Balıkesir Gömeç'te 500 Gram Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir av tüfeği, cep telefonu ve terazi de bulundu.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Gömeç ilçesinde bir şüpheliye ait ikamet adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 500 gram kubar esrar, 1 av tüfeği, 1 adet cep telefonu ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olaya karışan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa