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Balıkesir Gömeç'te 500 Gram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir av tüfeği, cep telefonu ve terazi de bulundu.