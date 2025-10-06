Balıkesir Emniyeti Suçlarla Mücadelede Etkili Çalışmalar Yürüttü

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları açıkladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kişilere karşı 204 olay meydana gelirken, 194'ü aydınlatıldı. Failli meçhul 10 olayın şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Toplamda 303 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 62 olay kayıtlara geçerken, 34'ü çözüme kavuşturuldu, 28 olayın şüphelilerinin tespiti sürüyor. Bu kapsamda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler şöyle: 16 ruhsatsız tabanca ve 147 fişek, 10 ruhsatsız av tüfeği ve 40 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca ve 3 tabanca şarjörü. Toplamda 113 bin 567 kişinin sorgulaması yapılırken, 138 aranan şahıs yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 11 olaya müdahale ederek, 28 şüpheliye işlem yaptı, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 kompresör, 2 elektronik sarma makinesi, 10 kilogram tütün, 18 bin 400 boş makaron, 29 bin 940 dolu makaron, 4 tarih eser sikke, 1 tarih eser obje, 725 muhtelif emtia ve 4 bin 750 litre etil alkol ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 75 olaya müdahale ederek, 96 şüpheli hakkında işlem yaptı ve 12 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 10 bin 770 ecza hapı, 12 bin 626 gram skunk, 6 bin 190 gram metamfetamin, 101 gram bonzai ve 63 gram esrar ele geçirildi. Önleme faaliyetleri kapsamında 3 En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilirken, 90 vatandaşımıza seminer düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı bir kişiyi yakalayarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs ise cezaevine teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, il merkezi ve ilçelerde toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi. Bu tarihler arasında herhangi bir göçmen kaçakçılığı olayı yaşanmadı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde ölümlü kaza yaşanmazken, 81 yaralanmalı kaza meydana geldi ve 114 kişi yaralandı. Toplam 28 bin 351 araç denetlenirken, 279 okul servis aracı, 6 bin 73 motosiklet ve 4 bin 104 araç alkol/uyuşturucu kontrolünden geçirildi. 90 sürücünün ehliyeti alkol denetimi sonucu iptal edilirken, 575 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suçların azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu. - BALIKESİR