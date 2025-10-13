Balıkesir Emniyeti Suçla Mücadelede Kararlılık Gösterdi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda suçlulara göz açtırmadı. Asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan trafiğe kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarda yüzlerce kişi hakkında işlem yapıldı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerince yürütülen çalışmalarda kişilere karşı 212, malvarlığına karşı 93 olay meydana geldi. Bu olayların büyük bölümü aydınlatılırken toplam 398 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği, 15 kurusıkı tabanca ile çok sayıda fişek, tabanca parçası ve kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 113 bin 658 kişinin sorgulaması yapılarak 123 aranan şahıs yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 21 olaya müdahale edildi, 30 şüpheliye işlem yapıldı ve 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda sahte altın, 6 bin elektronik sigara likiti, 90 bin boş makaron, 20 kilo tütün, 15 litre etil alkol ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 79 operasyonda 98 şüpheliye işlem yapıldı, 8 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 3 bin 321 ecza hap, 1 kilo 317 gram esrar, 136 gram bonzai, 100 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 8 eğitim düzenlenerek 350 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Dursunbey ve Susurluk ilçelerinde 14 düzensiz göçmeni yakalayarak Bandırma GÖKSEM'e teslim etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftada 30 bin 465 araç kontrol edildi. Denetimlerde 569 araç trafikten men edilirken, 92 sürücünün ehliyeti alkol nedeniyle iptal edildi. Hafta boyunca 65 yaralanmalı trafik kazasında 87 kişi yaralandı, ölümlü kaza meydana gelmedi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde yürütülen denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi. - BALIKESİR