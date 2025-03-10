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Balıkesir Edremit Yolunda Tek Taraflı Trafik Kazası

Balıkesir Edremit Yolunda Tek Taraflı Trafik Kazası
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Balıkesir Edremit karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında devrilen tır trafiği kapattı. Tır sürücüsü M.Y. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir Edremit karayolunun Çağdaş Kent mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında devrilen tır anayolu trafiğe kapattı. Tır sürücüsü M.Y. itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrası yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay bugün öğlen saatlerinde Balıkesir-Edremit yolu Çağdaş Kent geçince meydana geldi. 81 plakalı tır Çağdaş Kent civarında tek taraflı trafik kazasında yan yattı. Kaza sonucu tırın yan yatması ile yola yakıt sızıntısı nedeni ile itfaiye ekipleri ve polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ve Sağlık ekipleri kaza yaparak, yan yatan tırdan sürücü M.Y' yi uzun süren çalışma sonucu yaralı olarak 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yan yatan tırı yoldan kaldırdıktan sonra yol yakıt atıklarından temizlendi. Bu arada trafik Naipli kırsal mahallesi üzerinden istikametinden trafiğe açıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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