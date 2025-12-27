Balıkesir'de çift taraflı trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir Edremit çevre yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kazalara müdahale etti.

Olay, sabah saatlerinde Balıkesir Edremit yolu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Balıkesir istikametine seyir halindeki 03 ACE 4658 plakalı otomobil 06 FB 4658 plakalı otomobil ile kaza yaptı. 03 ACE 4658 plakalı otomobilin önü yol ayrımı yapan demir bariyerlere girdi. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline trafik polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu savrulan 06 FB 4658 plakalı otomobilde bulunan sürücü H.H. ile 03 ACE 4658 plakalı araç içerisinden sürücü H.K. ile yolcular H.K., Z.K., E.S.K. hafif yaralı olarak çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikata başlandığı açıklandı. - BALIKESİR