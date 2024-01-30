Balıkesir Dursunbey Karayolunda Tomruk Yüklü Kamyonun Kaza Yapması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir Dursunbey karayolunda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Kepsut-Dursunbey karayolunda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada kamyon sürücüsü Barış M. hayatını kaybetti. Kamyonda yüklü bulunan tomruklar ise yola dağıldı. Kazada, kamyonun freninin tutmadığı ve bu nedenle yoldan çıktığı iddia edilirken, sürücünün ise tutmayan frenler sebebiyle kamyondan atladığı belirtildi. - BALIKESİR