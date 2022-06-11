Balıkesir Dursunbey'de süt tankeriyle minibüs çarpıştı - Haberler

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Balıkesir Dursunbey'de süt tankeriyle minibüs çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir Dursunbey'de süt tankeriyle minibüs çarpıştı Balıkesir'de meydana gelen kazada çok sayıda yaralı ve ölü var. Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler mahallesinden çıkan yolucu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralılar.

Balıkesir Dursunbey'de süt tankeriyle minibüs çarpıştı

BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen kazada çok sayıda yaralı ve ölü var.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler mahallesinden çıkan yolucu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralılar var.

İhlas Haber Ajansı / Hüdayi Demirhan - 3. Sayfa

Dursunbey Balıkesir Kepsut 3. Sayfa Haberler

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