Balıkesir'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Macarlar Mahallesi'nde, ormana yakın kırsal alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 50 hektarlık zirai ve mera arazisinde hasar oluştu.