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Balıkesir'deki Patlama Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Balıkesir'deki Patlama Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 çalışan hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ve bilirkişi heyeti incelemelerde bulunuyor.

Balıkesir'de 11 çalışanın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlayıcı fabrikasındaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı. Fabrikadaki patlama sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 5 savcı ile bilirkişi heyeti de, 11 çalışana mezar olan binada incelemelerde bulundu.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama sonrası olay yerindeki incelemeler sürüyor. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başsavcı vekili ve 4 savcı ile sürdürülen soruşturma kapsamında kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisinden oluşan alanında uzman bilirkişi heyeti, patlamanın gerçekleştiği fabrikada araştırma yaptı. Bilirkişi heyetinin, patlamanın sebebini belirlemek için fabrika alanında ve çevresinde yaptığı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 kişinin işlemleri de devam ediyor. Hayatlarını kaybeden 11 çalışandan 10'u dün toprağa verildi. 11'inci kişi Tuğba Sert de bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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